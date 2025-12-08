Síguenos:
Con cinco jugadores de Coquimbo Unido: El equipo ideal de la Gala Crack 2025

Este lunes se llevó a cabo la cuarta edición de la Gala Crack, evento que reconoce a los mejores de la temporada en el fútbol chileno. Al finalizar la ceremonia se definió al equipo ideal del año con cinco jugadores de Coquimbo Unido, cuatro de Universidad de Chile, uno de Colo Colo y uno de Universidad Católica.

