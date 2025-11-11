¡Con duelos simultáneos! La ANFP dio a conocer la programación de las fechas 28 y 29 de la Liga
Revisa la agenda en Cooperativa.cl.
La gerencia de ligas de la ANFP, a través de la web del Campeonato Chileno, dio a conocer la programación de las fechas 28 y 29 de la Liga de Primera, que estará marcada por varios duelos que se disputarán simultáneo, con los protagonistas en la lucha por la permanencia.
La fecha 28 comenzará el viernes 21 de noviembre y en esa jornada se concentrarán los partidos en simultáneo, con tres duelos a las 20:00 horas (23:00 GMT): Iquique ante Cobresal, Limache contra Unión Española y Audax Italiano frente a Everton.
Además, el sábado 22, el campeón Coquimbo Unido vivirá el clásico regional ante Deportes La Serena.
En la fecha 29, en tanto, se jugará entre el viernes 28 de noviembre y el lunes 1 de diciembre, y tendrá dos jornadas con partidos en paralelo.
El sábado 29 de noviembre, a las 18:00 horas, Deportes La Serena se medirá con Palestino, y Audax Italiano hará lo propio con Ñublense, dos duelos que están marcados por la disputa en la zona de copas internacionales.
El domingo 30 será crucial en la parte baja, con los choques de Unión La Calera con Limache, Everton e Iquique, y Unión Española contra O'Higgins.
Viernes 21 de noviembre
Sábado 22 de noviembre
Domingo 23 de noviembre
Lunes 24 de noviembre
Viernes 28 de noviembre
Sábado 29 de noviembre
Domingo 30 de noviembre
Lunes 1 de diciembre