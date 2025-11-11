¡Con duelos simultáneos! La ANFP dio a conocer la programación de las fechas 28 y 29 de la Liga

La gerencia de ligas de la ANFP, a través de la web del Campeonato Chileno, dio a conocer la programación de las fechas 28 y 29 de la Liga de Primera, que estará marcada por varios duelos que se disputarán simultáneo, con los protagonistas en la lucha por la permanencia.

La fecha 28 comenzará el viernes 21 de noviembre y en esa jornada se concentrarán los partidos en simultáneo, con tres duelos a las 20:00 horas (23:00 GMT): Iquique ante Cobresal, Limache contra Unión Española y Audax Italiano frente a Everton.

Además, el sábado 22, el campeón Coquimbo Unido vivirá el clásico regional ante Deportes La Serena.

En la fecha 29, en tanto, se jugará entre el viernes 28 de noviembre y el lunes 1 de diciembre, y tendrá dos jornadas con partidos en paralelo.

El sábado 29 de noviembre, a las 18:00 horas, Deportes La Serena se medirá con Palestino, y Audax Italiano hará lo propio con Ñublense, dos duelos que están marcados por la disputa en la zona de copas internacionales.

El domingo 30 será crucial en la parte baja, con los choques de Unión La Calera con Limache, Everton e Iquique, y Unión Española contra O'Higgins.

Fecha 28

Viernes 21 de noviembre

Deportes Iquique vs. Cobresal. 20:00 horas. Estadio Tierra de Campeones

Deportes Limache vs. Unión Española. 20:00 horas. Estadio "Lucio Fariña"

Audax Italiano vs. Everton. 20:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida

Sábado 22 de noviembre

Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena. 18:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"

Universidad Católica vs. Palestino. 20:30 horas. Claro Arena

Domingo 23 de noviembre

O'Higgins vs. Universidad de Chile. 18:00 horas. Estadio Codelco El Teniente

Colo Colo vs. Unión La Calera. 20:30 horas. Estadio Monumental

Lunes 24 de noviembre

Ñublense vs. Huachipato. 20:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún".

Fecha 29

Viernes 28 de noviembre

Cobresal vs. Colo Colo. 20:00 horas. Estadio El Cobre

Sábado 29 de noviembre

Huachipato vs. Universidad Católica. 12:00 horas. Estadio Huachipato

Deportes La Serena vs. Palestino. 18:00 horas. Estadio La Portada

Audax Italiano vs. Ñublense. 18:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida

Domingo 30 de noviembre

Unión La Calera vs. Deportes Limache. 18:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"

Everton vs. Deportes Iquique. 18:00 horas. Sausalito

Unión Española vs. O'Higgins. 18:00 horas. Estadio Santa Laura

Lunes 1 de diciembre