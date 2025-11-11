Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago20.4°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

¡Con duelos simultáneos! La ANFP dio a conocer la programación de las fechas 28 y 29 de la Liga

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Revisa la agenda en Cooperativa.cl.

¡Con duelos simultáneos! La ANFP dio a conocer la programación de las fechas 28 y 29 de la Liga
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La gerencia de ligas de la ANFP, a través de la web del Campeonato Chileno, dio a conocer la programación de las fechas 28 y 29 de la Liga de Primera, que estará marcada por varios duelos que se disputarán simultáneo, con los protagonistas en la lucha por la permanencia.

La fecha 28 comenzará el viernes 21 de noviembre y en esa jornada se concentrarán los partidos en simultáneo, con tres duelos a las 20:00 horas (23:00 GMT): Iquique ante Cobresal, Limache contra Unión Española y Audax Italiano frente a Everton.

Además, el sábado 22, el campeón Coquimbo Unido vivirá el clásico regional ante Deportes La Serena.

En la fecha 29, en tanto, se jugará entre el viernes 28 de noviembre y el lunes 1 de diciembre, y tendrá dos jornadas con partidos en paralelo.

El sábado 29 de noviembre, a las 18:00 horas, Deportes La Serena se medirá con Palestino, y Audax Italiano hará lo propio con Ñublense, dos duelos que están marcados por la disputa en la zona de copas internacionales.

El domingo 30 será crucial en la parte baja, con los choques de Unión La Calera con Limache, Everton e Iquique, y Unión Española contra O'Higgins.

Fecha 28

Viernes 21 de noviembre

  • Deportes Iquique vs. Cobresal. 20:00 horas. Estadio Tierra de Campeones
  • Deportes Limache vs. Unión Española. 20:00 horas. Estadio "Lucio Fariña"
  • Audax Italiano vs. Everton. 20:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida

Sábado 22 de noviembre

  • Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena. 18:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"
  • Universidad Católica vs. Palestino. 20:30 horas. Claro Arena

Domingo 23 de noviembre

  • O'Higgins vs. Universidad de Chile. 18:00 horas. Estadio Codelco El Teniente
  • Colo Colo vs. Unión La Calera. 20:30 horas. Estadio Monumental

Lunes 24 de noviembre

  • Ñublense vs. Huachipato. 20:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún".

Fecha 29

Viernes 28 de noviembre

  • Cobresal vs. Colo Colo. 20:00 horas. Estadio El Cobre

Sábado 29 de noviembre

  • Huachipato vs. Universidad Católica. 12:00 horas. Estadio Huachipato
  • Deportes La Serena vs. Palestino. 18:00 horas. Estadio La Portada
  • Audax Italiano vs. Ñublense. 18:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida

Domingo 30 de noviembre

  • Unión La Calera vs. Deportes Limache. 18:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"
  • Everton vs. Deportes Iquique. 18:00 horas. Sausalito
  • Unión Española vs. O'Higgins. 18:00 horas. Estadio Santa Laura

Lunes 1 de diciembre

  • Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido. 20:00 horas. Estadio Nacional

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada