Coquimbo acabó con el invicto de O'Higgins como local e igualó un récord de triunfos en Chile
Coquimbo Unido consiguió una nueva victoria luego de imponerse 0-1 a O'Higgins en Rancagua por la fecha 25 en la Liga de Primera. Con esto, no solo consiguió propinarle a los "celestes" su primera caída como anfitriones en el torneo, si no que también igualó el segundo mejor registro de triunfos consecutivos con 13 partidos seguidos ganando.
