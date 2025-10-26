Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago18.1°
Humedad56%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Coquimbo acabó con el invicto de O'Higgins como local e igualó un récord de triunfos en Chile

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Coquimbo Unido consiguió una nueva victoria luego de imponerse 0-1 a O'Higgins en Rancagua por la fecha 25 en la Liga de Primera. Con esto, no solo consiguió propinarle a los "celestes" su primera caída como anfitriones en el torneo, si no que también igualó el segundo mejor registro de triunfos consecutivos con 13 partidos seguidos ganando.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados