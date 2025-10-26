Coquimbo Unido consiguió una nueva victoria luego de imponerse 0-1 a O'Higgins en Rancagua por la fecha 25 en la Liga de Primera. Con esto, no solo consiguió propinarle a los "celestes" su primera caída como anfitriones en el torneo, si no que también igualó el segundo mejor registro de triunfos consecutivos con 13 partidos seguidos ganando.

