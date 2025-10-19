Coquimbo dio un sólido paso hacia al título y mantuvo a Colo Colo fuera de zona de copas

En un Estadio "Francisco Sánchez Rumoso" repleto de camisetas aurinegras, Coquimbo Unido derribó a Colo Colo por 1-0 en la fecha 24 de la Liga de Primera, para continuar su camino rumbo al campeonato y, de paso, complicar a los albos en la lucha por entrar a torneos internacionales.

La escuadra "pirata" llegó a 12 victorias consecutivas y ya acaricia su primera estrella con 15 puntos de ventaja y 18 por disputarse. Respecto a los albos, fueron incapaces de aprovechar el traspié de Cobresal y recortar distancia en busca del pase a Copa Sudamerciana.

El partido fue friccionado y con mayor posesión para el "Cacique", que logró buenos acercamientos, especialmente en la primera etapa. Sin embargo, las reacciones del arquero Diego Sánchez y la propia imprecisión de los atacantes le negaron el gol a los albos.

Pese a lograr aproximaciones y tener la mencionada supremacía de la tenencia, los dirigidos por Fernando Ortiz se vieron frenados por la solidez colectiva del equipo dispuesto por Esteban González.

La escuadra coquimbana estuvo impecable en la labor defensiva, actuación comandada por los centrales Cabrera y Fernández y el capitán Sebastián Galani que hizo al local estar tranquilo, pese a las falencias para salir al ataque y pérdidas de balón en campo propio.

Coquimbo supo golpear con la aparición de Bruno Cabrera por el primer palo al inicio del segundo tiempo (52'), aprovechando que Colo Colo se durmió en las marcas tras la falta de un amonestado Arturo Vidal que coqueteó con la segunda tarjeta.

[AUDIO] Bruno Cabrera abrió el marcador para el líder Coquimbo ante Colo Colo y así relató @ernestomatomato #Cooperativa90 https://t.co/5VuOoz0otU pic.twitter.com/Zy6zwxcYqJ — Cooperativa (@Cooperativa) October 19, 2025

La nota negativa para el "barbón" fue la lesión del joven Matías Zepeda poco después de la apertura de la cuenta. Alejandro Camargo tomó su lugar y dispuso toda su experiencia para hacerse notar en el mediocampo.

La ventaja en el marcador le permitió al local tomar la sartén por el mango y administrar lo que restaba del partido. Las dudas de la primera etapa se disiparon: Ante cualquier riesgo, balonazo arriba y tratar de que algún atacante pueda aguantar.

El conjunto capitalino, totalmente frustrado, se estrelló constantemente con la muralla aurinegra y el tiempo fue agotándose. Con Colo Colo ya entregado al ataque, Benjamín Chandía estuvo a nada de liquidar, pero acertó al vertical en los 90+2'.

El superlíder Coquimbo Unido llegó a 59 puntos, muy por encima del escolta O'Higgins (44). Colo Colo, en tanto, es octavo con 34 unidades, mantiéndose a ocho de Cobresal.