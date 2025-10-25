Deportes Iquique extendió negativa racha tras igualar ante Huachipato en Talcahuano
Deportes Iquique atraviesa una mala temporada en la Liga de Primera y eso se vio reflejado pese a que rescató un 1-1 ante Huachipato en Talcahuano por la fecha 25. Con esto, el elenco nortino sigue sin ganar este año como visitante y acumuló 27 encuentros consecutivos sin conocer de victorias en esta condición dentro de todas las competiciones disputadas.
