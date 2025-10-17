Deportes Iquique lamentó agónica caída con O'Higgins y sigue al borde del abismo
Deportes Iquique sumó otra triste jornada en sus aspiraciones por escapar del descenso después de perder en los descuentos por 2-3 frente O'Higgins. El elenco dirigido por Manuel Villalobos, tras la salida de Fernando Díaz, sigue con 14 puntos en el último lugar y a seis unidades de los puestos de salvación.
