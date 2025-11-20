Deportes Iquique se juega la vida ante Cobresal en la lucha por evitar el descenso

El colista Deportes Iquique se juega la vida ante Cobresal este viernes en el Estadio Tierra de Campeones, desde las 20:00 horas (23:00 GMT), en la antepenúltima fecha de la Liga de Primera, en un duelo crucial en la pelea por evitar el descenso.

El cuadro nortino, con Rodrigo Guerrero como técnico interino, está último en la tabla con 18 puntos y está obligado a conseguir una victoria para mantener la esperanza de la salvación en la recta final del campeonato.

Un empate también sirve para estirar, matemáticamente, por una fecha más esta lucha por la permanencia, pero el escenario ideal es sacar los tres puntos en casa.

Con una derrota, los "Dragones Celestes" pueden descender en esta misma jornada, siempre y cuando Deportes Limache gane a Unión Española, en un partido que se jugará en paralelo en Quillota.

Limache tiene 22 puntos, y si gana en Quillota e Iquique pierde, se sentenciará el descenso de los nortinos, ya que la diferencia en la tabla sería de siete unidades, faltando dos jornadas por disputar.

Cobresal, por su parte, está en el sexto lugar del campeonato, con 44 puntos, y también quiere una victoria, para mantenerse seguro en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

Una resultado negativo puede complicar a los mineros, entrenadores por Gustavo Huerta, ya que quedarían al alcance de Audax Italiano (43) y Colo Colo (41).

El duelo entre Iquique y Cobresal será arbitrado por Héctor Jona, quien será asistido por Carlos Venegas y John Calderón; el cuarto juez será Cristián Droguett, y el VAR estará a cargo de Mathías Riquelme y Emilio Bastías.

Todos los detalles los podrás seguir en la cobertura del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.