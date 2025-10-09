Deportes Iquique se ubicó en el segundo lugar de particular ranking mundial
Asimismo, otros dos equipos nacionales aparecen en los primeros puestos.
Asimismo, otros dos equipos nacionales aparecen en los primeros puestos.
Un reciente estudio del Observatorio CIES dio a conocer que el plantel de Deportes Iquique es el segundo con mayor edad promedio del mundo, solo por debajo de Al-Khaleej de Arabia Saudita.
El elenco chileno promedió una media de 31,24 años, cifra llamativa al ser un análisis a más de 69 ligas, en la cual solo fue superado por los 31,62 años del elenco saudí.
Asimismo, Ñublense (30,87 años) alcanzó el décimo lugar y Palestino (30,47) el decimoquinto, evidenciando la postura de los elencos nacionales por inclinarse a la contratación de jugadores experimentados.
Revisa el puesto de cada equipo chileno de la Liga de Primera a continuación:
Deportes Iquique (2°) – 31,24 años
Ñublense (10°) – 30,87 años
Palestino (15°) – 30,47 años
Deportes Limache (34°) – 29,82 años
Coquimbo Unido (38°) – 29,70 años
Universidad de Chile (52°) – 29,50 años
Colo Colo (74°) – 29,27 años
Everton (112°) – 28,90 años
Huachipato (115°) – 28,88 años
Cobresal (197°) – 28,39 años
Universidad Católica (211°) – 28,36 años
Unión La Calera (374°) – 27,59 años
Deportes La Serena (454°) – 27,23 años
Audax Italiano (597°) – 26,58 años
O'Higgins (709°) – 26,10 años
Unión Española (731°) – 26,03 años.