Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Deportes Iquique se ubicó en el segundo lugar de particular ranking mundial

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Asimismo, otros dos equipos nacionales aparecen en los primeros puestos.

Un reciente estudio del Observatorio CIES dio a conocer que el plantel de Deportes Iquique es el segundo con mayor edad promedio del mundo, solo por debajo de Al-Khaleej de Arabia Saudita.

El elenco chileno promedió una media de 31,24 años, cifra llamativa al ser un análisis a más de 69 ligas, en la cual solo fue superado por los 31,62 años del elenco saudí.

Asimismo, Ñublense (30,87 años) alcanzó el décimo lugar y Palestino (30,47) el decimoquinto, evidenciando la postura de los elencos nacionales por inclinarse a la contratación de jugadores experimentados.

Revisa el puesto de cada equipo chileno de la Liga de Primera a continuación:

Deportes Iquique (2°) – 31,24 años
Ñublense (10°) – 30,87 años
Palestino (15°) – 30,47 años
Deportes Limache (34°) – 29,82 años
Coquimbo Unido (38°) – 29,70 años
Universidad de Chile (52°) – 29,50 años
Colo Colo (74°) – 29,27 años
Everton (112°) – 28,90 años
Huachipato (115°) – 28,88 años
Cobresal (197°) – 28,39 años
Universidad Católica (211°) – 28,36 años
Unión La Calera (374°) – 27,59 años
Deportes La Serena (454°) – 27,23 años
Audax Italiano (597°) – 26,58 años
O'Higgins (709°) – 26,10 años
Unión Española (731°) – 26,03 años.

