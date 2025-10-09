Deportes Iquique se ubicó en el segundo lugar de particular ranking mundial

Un reciente estudio del Observatorio CIES dio a conocer que el plantel de Deportes Iquique es el segundo con mayor edad promedio del mundo, solo por debajo de Al-Khaleej de Arabia Saudita.

El elenco chileno promedió una media de 31,24 años, cifra llamativa al ser un análisis a más de 69 ligas, en la cual solo fue superado por los 31,62 años del elenco saudí.

Asimismo, Ñublense (30,87 años) alcanzó el décimo lugar y Palestino (30,47) el decimoquinto, evidenciando la postura de los elencos nacionales por inclinarse a la contratación de jugadores experimentados.

Revisa el puesto de cada equipo chileno de la Liga de Primera a continuación:

Deportes Iquique (2°) – 31,24 años

Ñublense (10°) – 30,87 años

Palestino (15°) – 30,47 años

Deportes Limache (34°) – 29,82 años

Coquimbo Unido (38°) – 29,70 años

Universidad de Chile (52°) – 29,50 años

Colo Colo (74°) – 29,27 años

Everton (112°) – 28,90 años

Huachipato (115°) – 28,88 años

Cobresal (197°) – 28,39 años

Universidad Católica (211°) – 28,36 años

Unión La Calera (374°) – 27,59 años

Deportes La Serena (454°) – 27,23 años

Audax Italiano (597°) – 26,58 años

O'Higgins (709°) – 26,10 años

Unión Española (731°) – 26,03 años.