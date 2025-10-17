Deportes Limache quiere salir de la zona de descenso en duelo clave ante Cobresal

Este sábado, el Estadio "Lucio Fariña Fernández" de Quillota volverá a albergar a un Deportes Limache que busca con desesperación abandonar la zona de descenso cuando reciba a Cobresal a las 17:30 horas (20:30 GMT), por la fecha 24 en la Liga de Primera.

El elenco dirigido por Víctor Rivero viene de lograr una histórica clasificación a la final de la Copa Chile 2025, tras golear 6-1 a Deportes La Serena en la semifinal de vuelta, cerrando un global de 8-1. Esta impresionante campaña copera, contrasta con su realidad en la penúltima posición con 18 puntos.

Sin ir más lejos, el último resultado positivo para los "tomateros" en el formato liguero fue una victoria 4-0 sobre Audax Italiano el pasado 11 de agosto. A partir de ahí sumó un empate y tres derrotas, siendo la última una caída 0-1 ante Universidad Católica en Quillota.

Por su parte, Cobresal llega a este encuentro en la séptima posición con 38 unidades, buscando afianzarse en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, e incluso acercarse a los de Libertadores.

El equipo "minero" tuvo un rendimiento más sólido, sumando dos victorias consecutivas tras imponerse por 3-2 a Huachipato.

Teniendo como antecedente un triunfo de los pupilos de Gustavo Huerta por 3-1 en el Estadio El Cobre de El Salvador, todos los detalles de este encuentro arbitrado por Miguel Araos podrás seguirlos a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.