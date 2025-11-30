Síguenos:
Deportes Limache venció a La Calera y celebró con todo tras salvar la categoría

Deportes Limache venció por 0-1 a Unión La Calera en el "Nicolás Chahuán", con un gol de Daniel "Popín" Castro, y celebró con todo, ya que con el resultado logró salvar la categoría en la Primera División. Además, como jugará la final de Copa Chile ante Huachipato, tiene chance de clasificar a la Copa Libertadores.

