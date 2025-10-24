Everton cayó ante Palestino y quedó al borde de la zona de descenso
Everton lamentó una dura derrota por 2-1 frente a Palestino en La Cisterna, situación que lo complicó en la parte baja de la tabla durante la fecha 25 en la Liga de Primera. Los viñamarinos quedaron duodécimos con 22 puntos, mirando de reojo la zona de descenso, donde Unión Española es penúltima con 20 unidades.
