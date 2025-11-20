Everton quiere escaparse definitivamente del descenso en su visita a Audax Italiano

En medio de la lucha por evitar el descenso en la fecha 28 de la Liga de Primera, uno de los partidos que se jugará en simultáneo tendrá lugar en el Bicentenario de La Florida, cuando Everton visite a Audax Italiano a partir de las 20:00 horas (23:00 GMT).

Los viñamarinos llegan a este cotejo en la decimotercera ubicación con 26 puntos y con la primera opción de alejarse de una zona de descenso que ocupa Unión Española, con 21 unidades, y que estará enfrentando en paralelo a un Deportes Limache que es antepenúltimo con 22 positivos.

Para los anfitriones el panorama es distinto, ya que después de estar peleando el título ahora son séptimos con 43 puntos y buscan mantenerse en la clasificación para la Copa Sudamericana. La tarea estará a cargo de Gustavo Lema, quien asumió tras la salida de Juan José Ribera.

Con arbitraje de Cristian Galaz, todas los partidos que definen por la parte baja de la tabla podrás seguirlos a través de los Marcadores Virtuales en Cooperativa.cl y junto a la transmisión especial de Cooperativa Deportes.