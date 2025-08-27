Everton y La Serena quieren volver a los triunfos en el inicio de la fecha 22 de la Liga de Primera

Everton y Deportes La Serena se enfrentarán en Viña del Mar, en el duelo que abrirá la fecha 22 de la Liga de Primera. Ambos equipos quieren terminar sus malas rachas y sumar puntos para alejarse de la zona de descenso en la tabla de posiciones.

El equipo dirigido por Mauricio Larriera llega a este encuentro tras una semana de descanso, ya que no disputó su partido de la jornada anterior frente a Universidad de Chile debido a incidentes protagonizados por sus hinchas en el estadio de Independiente en Avellaneda, en la Copa Sudamericana.

Los ruleteros llevan tres duelos seguidos sin saber de triunfos (dos derrotas y un empate), y están igualados en puntaje con los granates, con 19 unidades.

Por su parte, Deportes La Serena atraviesa un momento turbulento, con nueve partidos seguidos sin ganar y tras la salida de su entrenador, Cristian Paulucci, luego de la derrota por 0-2 ante Huachipato.

Francisco Bozán asumió como técnico interino y estará en el banquillo visitante para este crucial enfrentamiento.

El juez central del partido será José Cabero, asistido por Manuel Marín y Alan Sandoval, mientras que Rodrigo Carvajal actuará como cuarto árbitro; Felipe González y Mario Lagos estarán en el VAR.

El duelo está programado para las 19:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio Sausalito, y podrás seguir todos los detalles de este encuentro a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.