Facundo Pons y "Popín" Castro dieron puntos de oro a Limache frente a Cobresal en Quillota
Deportes Limache consiguó puntos de oro en su sueño por lograr la permanencia en la Liga de Primera, tras vencer por 2-0 a Cobresal en el "Lucio Fariña" de Quillota, con goles de Facundo Pons y Daniel "Popín" Castro.
