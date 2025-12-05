Huachipato cedió un empate ante Palestino en su previa a la final de la Copa Chile
Publicado:
Fotos Destacadas
Complejo panorama en Coquimbo: El campeón se queda sin DT y sin referentes para 2026
Así fue la alfombra roja de los Copihue de Oro
Mujer fue detenida en Arica por maltrato de siete pequeños perros
Fotos Recientes
La formación de U. Católica para recibir a Unión La Calera en la última fecha de la Liga de Primera
Huachipato cedió un empate ante Palestino en su previa a la final de la Copa Chile
Los memes que dejó el grupo de Argentina en el Mundial 2026
Huachipato cerró su participación en la Liga de Primera con un empate 2-2 ante Palestino en el Municipal de La Cisterna y de inmediato puso la mira en la final de la Copa Chile frente a Deportes Limache, que se disputará este miércoles 10 de diciembre en el Estadio El Teniente. Cris Martínez y Brayan Garrido marcaron para los acereros, mientras que Joe Abrigo y Junior Arias hicieron lo propio para los árabes.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados