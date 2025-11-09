Huachipato venció a Audax Italiano y le dio una mano a Colo Colo en la pelea por entrar a zona de copas

Huachipato se hizo fuerte de local en Talcahuano y le dio una mano a Colo Colo en la pelea por entrar a zona de copas internacionales, tras imponerse por 2-1 a Audax Italiano, en un ajustado partido en la fecha 27 de la Liga de Primera.

Los itálicos quedaron con 43 unidades en el séptimo lugar de la tabla, el último que da cupo a la Copa Sudamericana, con solo dos puntos de ventaja sobre los albos, faltando tres fechas por disputar en el torneo.

Los acereros, en cambio, se ilusionan en esta pelea, ya que marchan novenos con 38 positivos.

En un primer tiempo de ida y vuelta, Tomás Ahumada trato de resistir la apertura de la cuenta en su arco, pero Santiago Silva rompió la igualdad a los 20' tras una serie de rebotes dentro del área.

En el complemento, los itálicos insistieron en ir por el empate, pero los locales supieron resguardar su portería y evitar la igualdad.

Asimismo, tras un remate en el palo de Jorge Espejo, los "acereros" se armaron en ataque para que Rafael Caroca aumente el marcador a los 72'. Mientras que, 7 minutos después, Lautaro Palacios (79') marcó el descuento de cabeza luego de un centro de Eduardo Vargas.

En los descuentos, Leonardo Valencia se metió en el área del elenco del sur y en busca de disputar el balón, golpeó a Rodrigo Odriozola y fue expulsado al 90+6'.

En la próxima fecha, Huachipato enfrentará a Ñublense en Chillán; y Audax Italiano recibirá a Everton en La Florida.