Informe arbitral no consignó los gestos de Lucas Assadi en el estadio de la UC

Aunque se especuló con una posible sanción para Lucas Assadi, las polémicas acciones del volante de Universidad de Chile finalmente no fueron consignadas en el informe arbitral de Juan Lara, pese a que fueron dirigidas hacia los hinchas de Universidad Católica tras el clásico universitario.

El jugador de los azules fue protagonista del duelo disputado en el Claro Arena, ya que ingresó en el complemento con el marcador igualado sin goles. Sin embargo, una molestia muscular lo obligó a abandonar el campo poco después del tanto de Alfred Canales, siendo reemplazado por Nicolás Guerra.

Tras el silbatazo final, antes de ingresar a camarines, Assadi miró hacia una de las tribunas locales y respondió a los insultos con un escupitajo, además de realizar un gesto simulando tener frío.

Pese a la polémica, el juez principal no incluyó el episodio en su informe oficial. En cambio, el documento sí destacó el comportamiento de Gary Medel, quien tras ser expulsado volvió a ingresar al campo sin autorización, junto a otros jugadores y acompañantes.

"Una vez finalizado el partido, ingresa al terreno de juego y zona de exclusión Gary Medel, quien fue expulsado en el transcurso del partido. También ingresan una decena de jugadores no citados, vestidos de civil sin existir autorización para ello", consignó.

A eso mencionó que: "Adicionalmente ingresan a la zona de exclusión una serie de menores de edad entre los cuales se pueden identificar a niños y niñas que son acompañados por los jugadores (Fernando) Zampedri, (Cristian) Cuevas, (Branco) Ampuero y (Alfred) Canales. Cabe consignar que no había autorización de ingreso a zona de exclusión para ellos".