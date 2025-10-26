[VIDEO] Lucas Assadi respondió con irónico gesto a hinchas de la UC
El futbolista de la U salió lesionado y tuvo un polémico guiño en el camino a camarines.
Luego de salir lesionado en el clásico universitario, el mediocampista de Universidad de Chile Lucas Assadi fue captado realizando un irónico gesto a hinchas de Universidad Católica en el camino a camarines.
Assadi, que aún presentaba alguna molestia al caminar, miro hacia arriba e hizo el gesto de tener frío en imágenes captadas por La Voz Azul.
Mira acá el registro
🧊Harto frío para recuperarse, Lucas— La Voz Azul (@LaVozAzulLT) October 26, 2025
Tras la derrota, Lucas Assadi impuso la camiseta y respondió a los insultos de los hinchas cruzados.
El mediapunta mañana se someterá a exámenes para determinar la gravedad de su lesión.#ClásicoUniversitario #VamosLaU #LocuraTotal 🤘🏻 pic.twitter.com/4heE8Dyzbx