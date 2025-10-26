[VIDEO] Lucas Assadi respondió con irónico gesto a hinchas de la UC

Luego de salir lesionado en el clásico universitario, el mediocampista de Universidad de Chile Lucas Assadi fue captado realizando un irónico gesto a hinchas de Universidad Católica en el camino a camarines.

Assadi, que aún presentaba alguna molestia al caminar, miro hacia arriba e hizo el gesto de tener frío en imágenes captadas por La Voz Azul.

Mira acá el registro