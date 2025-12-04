Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Jugadores de Universidad de Chile no asistirán a la Gala Crack 2025

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Si lo dice Charles es ley, así lo tomo yo", señaló Marcelo Díaz.

Jugadores de Universidad de Chile no asistirán a la Gala Crack 2025
 Photosport
Tras la distancia que marcó Charles Aránguiz con el Sifup y la ANFP luego el último partido con Coquimbo Unido, finalmente los jugadores de Universidad de Chile se restarán de la Gala Crack 2025, que premiará a los mejores de la Liga de Primera.

Como informamos en Cooperativa Deportes, el plantel se cuadró con el "Príncipe", por lo que ninguno de los 10 nominados azules asistirá a la ceremonia que tendrá lugar el lunes 8 de diciembre.

"Si lo dice Charles es ley, así lo tomo yo. Lo que ha dicho es justamente lo que muchos pensábamos. Había una cierta distancia que él manifiesta", expresó Marcelo Díaz en conferencia de prensa.

De todas formas, el "21" también señaló que "luego se genera una conversación con el Sifup. Llegamos a buenos términos y se dio la ocasión de hablar en buena forma. Quizás tenemos puntos de vista, quizás no muy lejanos, pero a veces se tergiversan o se separan de alguna forma. La conversación que tuvimos fue muy buena y nos comprometimos a trabajar juntos".

Así, la Gala Crack tendrá la baja de un candidato en casi todas las posiciones para el 11 ideal:

  • Gabriel Castellón (nominado a mejor arquero)
  • Fabián Hormazábal (mejor lateral derecho)
  • Matías Zaldivia (mejor central derecho)
  • Franco Calderón (mejor central izquierdo)
  • Matías Sepúlveda (mejor lateral izquierdo)
  • Marcelo Díaz (mejor volante central)
  • Charles Aránguiz (mejor volante derecho)
  • Javier Altamirano (mejor volante izquierdo)
  • Lucas Di Yorio (mejor delantero central)
  • Lucas Assadi (mejor delantero derecho)

