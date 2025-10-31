Iquique agravó su situación con el descenso tras perder con La Serena en el Tierra de Campeones
Publicado:
Deportes Iquique sufrió una complicada derrota que agudiza su crisis en el fondo de la tabla. Con un 1-2 ante La Serena en el Tierra de Campeones, el elenco dirigido interinamente por Rodrigo Guerrero quedó con 15 puntos sumido en el fondo y a siete de la salvación, restando cuatro fechas para terminar el torneo.
