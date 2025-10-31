Síguenos:
Iquique agravó su situación con el descenso tras perder con La Serena en el Tierra de Campeones

Deportes Iquique sufrió una complicada derrota que agudiza su crisis en el fondo de la tabla. Con un 1-2 ante La Serena en el Tierra de Campeones, el elenco dirigido interinamente por Rodrigo Guerrero quedó con 15 puntos sumido en el fondo y a siete de la salvación, restando cuatro fechas para terminar el torneo.

