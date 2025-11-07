Deportes Iquique puso fin a una sequía de triunfos como forastero en la temporada luego de imponerse 1-2 ante Unión La Calera en el "Nicolás Chahuán" por la fecha 27 de la Liga de Primera. El cuadro de los "Dragones" no vencía en esta condición desde el lejano agosto de 2024, cuando superó a Coquimbo Unido por el mismo marcador. Tras esa fecha, acumuló 20 derrotas y siete empates en todas las competiciones.

