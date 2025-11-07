Iquique celebró después de casi 15 meses un triunfo como visita al batir a La Calera
Publicado:
Fotos Destacadas
Casa patronal y galpón fueron incendiados en Vilcún: Hay lienzos de Weichan Auka Mapu
La formación de Colo Colo para visitar a Unión Española en Santa Laura
Los 20 candidatos al premio de la IFFHS al mejor técnico del mundo en 2025
Fotos Recientes
Iquique celebró después de casi 15 meses un triunfo como visita al batir a La Calera
Los 20 candidatos al premio de la IFFHS al mejor técnico del mundo en 2025
La alineación de Unión Española para su crucial duelo con Colo Colo
Deportes Iquique puso fin a una sequía de triunfos como forastero en la temporada luego de imponerse 1-2 ante Unión La Calera en el "Nicolás Chahuán" por la fecha 27 de la Liga de Primera. El cuadro de los "Dragones" no vencía en esta condición desde el lejano agosto de 2024, cuando superó a Coquimbo Unido por el mismo marcador. Tras esa fecha, acumuló 20 derrotas y siete empates en todas las competiciones.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados