Jeisson Vargas lideró con un doblete el valioso triunfo 2-1 ante Audax Italiano en el Estadio La Portada por la fecha 25 de la Liga de Primera. El descuento para los "tanos" fue marcado por Franco Troyansky.
