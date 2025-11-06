La Calera abre la fecha ante un Iquique que quiere seguir con vida en la Liga de Primera

La vigesimoséptima jornada de la Liga de Primera arrancará en el sintético del Estadio "Nicolás Chahuán", con el duelo entre Unión La Calera y el necesitado Deportes Iquique este viernes 7 de noviembre.

Ya sin opciones de Copa Sudamericana, los "cementeros" miran la zona descenso en el undécimo lugar y a ocho puntos de distancia, siendo su principal motivación terminar sumar puntos para evitar complicaciones en el cierre de la temporada y terminar lo más alto posible.

En contraparte están los "dragones celestes", absolutos colistas con cuatro partidos al hilo sin ganar y 15 puntos, seis unidades por debajo de una Unión Española que es penúltima y lucha palmo a palmo con Deportes Limache y Everton. Los nortinos están obligados a ganar para llegar con alguna opción de vida a las últimas tres fechas.

Los caleranos de Martín Cicotello vienen de una derrota por 2-0 que coronó campeón a Coquimbo Unido en el "Francisco Sánchez Rumoroso". En aquel partido sufrieron la expulsión del lateral Christopher Díaz, que no podrá jugar ante los iquiqueños.

En cuanto a los dirigidos por el interino Rodrigo Guerrero, vienen de una caída como local ante La Serena por 2-1, resultado le dio a los granates un gran tanque de oxígeno en la zona baja.

Las acciones en la región de Valparaíso arrancarán a las 20:00 horas y contarán con el arbitraje de Fabián Reyes. Podrás seguir el resultado en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.