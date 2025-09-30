Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago19.1°
Humedad53%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

La programación de la fecha 24 en la Liga de Primera

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La ANFP publicó la agenda para la reanudación del torneo.

La programación de la fecha 24 en la Liga de Primera
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La ANFP hizo pública la programación de la fecha 24 de la Liga de Primera, la cual marcará la reanudación del torneo luego del receso que se vive actualmente por la disputa del Mundial sub 20.

La jornada comenzará el 11 de octubre con el duelo entre Unión Española y Huachipato e incluye el atractivo partido que protagonizarán Universidad de Chile y Palestino el día 13.

Además, Coquimbo Unido, líder del torneo recibirá a Colo Colo el domingo 19.

Ese mismo día, Everton será anfitrión ante Universidad Católica en Sausalito.

Revisa acá la agenda

Sábado 11 de octubre

  • Unión Española vs. Huachipato, a las 15:00 horas. Estadio Santa Laura.

Lunes 13 de octubre

  • Universidad de Chile vs. Palestino, a las 16:00 horas. Estadio Santa Laura.

Viernes 17 de octubre

  • Audax Italiano vs. Unión La Calera, a las 18:00 horas. Estadio Bicentenario La Florida.
  • Deportes Iquique vs. O'Higgins, a las 20:30 horas. Estadio Tierra de Campeones.

Sábado 18 de octubre

  • Deportes La Serena vs. Ñublense, a las 15:00 horas. Estadio La Portada.
  • Deportes Limache vs. Cobresal, a las 17:30 horas. Estadio "Lucio Fariña".

Domingo 19 de octubre

  • Coquimbo Unido vs. Colo Colo, a las 12:30 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".
  • Everton vs. Universidad Católica, a las 15:00 horas. Estadio Sausalito.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada