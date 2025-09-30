La programación de la fecha 24 en la Liga de Primera
La ANFP publicó la agenda para la reanudación del torneo.
La ANFP hizo pública la programación de la fecha 24 de la Liga de Primera, la cual marcará la reanudación del torneo luego del receso que se vive actualmente por la disputa del Mundial sub 20.
La jornada comenzará el 11 de octubre con el duelo entre Unión Española y Huachipato e incluye el atractivo partido que protagonizarán Universidad de Chile y Palestino el día 13.
Además, Coquimbo Unido, líder del torneo recibirá a Colo Colo el domingo 19.
Ese mismo día, Everton será anfitrión ante Universidad Católica en Sausalito.
Revisa acá la agenda
Sábado 11 de octubre
Lunes 13 de octubre
Viernes 17 de octubre
Sábado 18 de octubre
Domingo 19 de octubre