Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago21.7°
Humedad33%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

La Serena sumó su duodécimo partido sin ganar tras el empate con Ñublense en La Portada

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La Serena sumó su partido número 12 sin ganar en la Liga de Primera, tras empatar 1-1 con Ñublense este sábado en el Estadio La Portada. Los goles fueron de Joaquín Fernández y Patricio Rubio.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados