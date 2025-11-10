La U presentó fecha tentativa para recibir a Coquimbo en la penúltima fecha

En miras a la crucial recta final de la Liga de Primera y la pelea por ir a Copa Libertadores, Universidad de Chile presentó una solicitud con fecha tentativa para enfrentar al campeón Coquimbo Unido en Santiago por la penúltima fecha de la temporada.

Como informamos en Cooperativa Deportes PM, el conjunto azul puso sobre la mesa programar el partido el lunes 1 de diciembre en el Estadio Nacional, en horario aún por definir.

La intención de la U es mantener su localía en el Nacional tras la Teletón, que usará el sábado 29 de noviembre, además de la jornada posterior para desmontar todo el equipo usado en el cierre de la cruzada solidaria.

A falta de resolverse la respuesta de la ANFP y la programación de la jornada 29, Universidad de Chile antes tendrá un duelo entre rivales directos ante O'Higgins el fin de semana del 23 de noviembre.

Sin embargo, aquel duelo, al igual que la fecha 28, tampoco está agendada todavía. En Quilín se toman con calma la programación, considerando la semana de para en el fútbol nacional con motivo de las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo 16 de noviembre.