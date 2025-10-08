La UC buscará meterse en zona de Copa Libertadores en su duelo pendiente ante Ñublense

Universidad Católica y Ñublense se ponen al día este jueves en la Liga de Primera, con un duelo pendiente de la fecha 19, que se disputará en el Claro Arena desde las 20:30 horas (23:30 GMT), y en donde los Cruzados buscarán una victoria para meterse en zona de clasificación a Copa Libertadores.

El cuadro dirigido por Daniel Garnero tiene 39 puntos en el quinto puesto de la tabla, pero con una victoria pueden trepar hasta el segundo lugar, quedando como escolta del súper líder Coquimbo Unido, que es candidato a un inédito título con 56 unidades.

La última vez que jugaron los Cruzados fue el mes pasado, un triunfo ante Limache, y espera mantener la racha que habían logrado con Garnero, con cuatro triunfos al hilo.

Para el partido, la UC saltará a la cancha en San Carlos de Apoquindo con Vicente Bernedo; Tomás Asta-Buruaga, Branco Ampuero, Daniel González, Eugenio Mena; Gary Medel, Jhojan Valencia, Cristián Cuevas; Diego Valencia, Eduard Bello y Fernando Zampedri.

Ñublense, por su parte, está décimo en la tabla y llega con una racha de dos derrotas consecutivas, por lo que buscará dar la sorpresa, para acercarse a la zona de clasificación a Copa Sudamericana.

La posible formación que usará Ronald Fuentes será con Nicola Pérez; Diego Sanhueza, Osvaldo Bosso, Pablo Calderón, Jovanny Campusano; Lorenzo Reyes, Esteban Valencia, Federico Mateos, Gabriel Graciani, Lucas Molina; y Patricio Rubio.

El duelo será arbitrado por Héctor Jona, quien será asistido por Wladimir Muñoz y Nicolás Medina; cuarto juez será Cristian Galaz y en el VAR estarán a cargo Diego Flores y Alejandro Molina.

