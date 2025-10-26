La UC festejó en el clásico y dejó a la U golpeada para la Sudamericana
Publicado:
Fotos Destacadas
El zoológico mexicano que es refugio de 300 especies, 85% en peligro de extinción
Cuartel de Bomberos luce una nueva cara gracias a voluntarios de Concepción
Gobierno entregó más de 4.800 millones de pesos en vehículos y equipos para Carabineros
Fotos Recientes
Nueva estación de Metro en Quilpué inicia marcha blanca y prepara su inauguración
Los memes que dejó la derrota de Universidad de Chile ante U. Católica
La UC festejó en el clásico y dejó a la U golpeada para la Sudamericana
Universidad Católica logró, con gol de Alfred Canales, un crucial triunfo por 1-0 en el clásico universitario 201 ante Universidad de Chile, que quedó golpeada y con alarmas encendidas por Lucas Assadi en miras a la revancha con Lanús en semifinales de Copa Sudamericana.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados