La UC festejó en el clásico y dejó a la U golpeada para la Sudamericana

Universidad Católica logró, con gol de Alfred Canales, un crucial triunfo por 1-0 en el clásico universitario 201 ante Universidad de Chile, que quedó golpeada y con alarmas encendidas por Lucas Assadi en miras a la revancha con Lanús en semifinales de Copa Sudamericana.

