La UC visita a La Serena con la misión de afirmar su posición por el "Chile 2"

Este sábado el Estadio de La Portada será el escenario donde Deportes La Serena y Universidad Católica se verán las caras a partir de las 12:30 horas (15:30 GMT), ambos con necesidades distintas en lo que será la fecha 27 de la Liga de Primera.

El elenco precordillerano llega antecedido de una derrota ante O'Higgins de Rancagua que acabó con su seguidilla de siete victorias consecutivas y con su invicto en el Claro Arena. Además de eso, fulminó por completo las escasas opciones que había para el título.

Ubicados segundos con 48 puntos y buscando sostener el puesto que los clasifique directo a la Copa Libertadores, Daniel Garnero trabajó con: Vicente Bernedo; Tomás Asta-Buruaga, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Ignacio Pérez, Alfred Canales; Eduard Bello, Fernando Zampedri y Clemente Montes.

Por su parte, el conjunto "granate" viene abandonando un incómodo sitio después de dos triunfos al hilo que lo posicionaron con 27 puntos en el duodécimo lugar, distanciándose a seis unidades de la zona de descenso. Es por ello, que la ilusión crece con respecto a este cotejo.

Teniendo a Jeisson Vargas como principal estandarte, los dirigidos por Mario Sciacqua se apoyarán en el talento del formado en la cantera "cruzada" y que, con siete goles en los últimos cinco partidos disputados, se llegó a posicionar como uno de los máximos artilleros en el torneo.

Con arbitraje de Cristián Garay, todas las acciones relacionadas con este partido podrás seguirlas a través del Marcador Virtual en Cooperativa.cl junto a la transmisión en las ondas de Cooperativa Deportes.