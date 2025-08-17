Síguenos:
La victoria de Coquimbo Unido sobre Everton en el "Francisco Sánchez Rumoroso"

Coquimbo Unido venció por 2-1 ante Everton en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" por la fecha 20 de la Liga de Primera. Manuel Fernández y Matías Palavecino anotaron los goles piratas, mientras que Sebastián Sosa de penal marcó para el conjunto de Viña del Mar.

