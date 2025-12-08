Leonardo Valencia fue el máximo asistidor de la Liga de Primera 2025

Tras el termino de la Liga de Primera 2025, el mediocampista ofensivo de Audax Italiano Leonardo Valencia terminó como el máximo asistidor del torneo nacional con 10 pases gol.

Luis Guerra, de Limache, y Matías Palavecino, de Coquimbo Unido, lo siguieron de cerca con nueve.

Otro jugadores que destacaron fueron Jhojan Valencia (Universidad Católica), que colaboró con siete asistencias, mientras que Juan Cornejo (Coquimbo Unido) y Lucas Assadi (Universidad de Chile) dieron seis pases claves, siendo piezas claves en su equipo.

Además el futbolista de los "tanos" remató segundo en la tabla de goleadores con 15 anotaciones, una por detras de Fernando Zampedri, quien salió hexgoleador del torneo nacional. Es decir, Valencia participó en 25 anotaciones de su equipo.