Limache y Unión Española enfrentan una "final" por la permanencia en la Liga de Primera

Este viernes, el Estadio "Lucio Fariña Fernández" de Quillota será el epicentro de un duelo que podría definir dos destinos, ya que Deportes Limache recibirá a Unión Española en una "final" por la permanencia en la Liga de Primera, a partir de las 20:00 horas (23:00 GMT).

El cuadro "tomatero" llega con la ventaja de depender de sí mismo, ocupando la antepenúltima posición con 22 puntos y fuera de la zona de descenso. No obstante, debe ser muy cuidadoso con el minutaje sub 21 que, de no completarlo, significaría una sanción de tres unidades.

Sumado a eso, el panorama se vuelve díficil después de tres partidos sin conocer la victoria, incluyendo una ajustada derrota por 4-3 ante Universidad de Chile. Además, Víctor Rivero no podrá contar nuevamente con Daniel Castro, quien debe cumplir la segunda fecha de sanción por su expulsión ante Palestino.

Además, Limache también tiene chances de salvarse de forma definitiva este viernes, aunque para ello se necesitan dos condiciones: Ganar a Unión Española y que Deportes Iquique pierda ante Cobresal, un escenario que condenaría a los "Dragones Celestes".

La situación es aún más crítica para Unión Española, que se ubica en la penúltima posición con 21 unidades. La reciente derrota por 2-0 frente a Colo Colo remeció el banco hispano, provocando la salida de Miguel Ramírez y dándole al interino Gonzalo Villagra la responsabilidad de evitar la caída.

Además de la urgencia del resultado inmediato, el calendario restante añade presión a los de Independencia. Mientras a Limache le restan compromisos ante Unión La Calera y La Serena, a los "hispanos" le esperan duros desafíos frente a O'Higgins y Coquimbo Unido, el vigente campeón del torneo.

Con arbitraje de Diego Flores, las acciones de este partido irán en simultaneo a otros equipos que también se juegan el descenso como Everton que visita a Audax Italiano y un Deportes Iquique que se juega su última chance recibiendo a Cobresal.

Todos los detalles y pormenores de esta emocionante definición por la parte baja de la tabla podrás seguirlos a través de los Marcadores Virtuales en Cooperativa.cl y junto a la transmisión especial de Cooperativa Deportes.