Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Los resultados de la fecha 22 de la Liga de Primera 2025

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Sigue el detalle junto a Cooperativa.cl.

Este jueves arranca la fecha 22 de la Liga de Primera 2025, que estará marcada por el el Superclásico que disputarán Colo Colo y Universidad de Chile en el Estadio Monumental.

Sigue los resultados junto a Cooperativa.cl.

Liga de Primera - Fecha 22

Jueves 28 de agosto

1-0: 12' Sergio Hernández (EVE); 2-0: 27' Emiliano Ramos (EVE); 3-0: 70' Sebastián Sosa Sánchez (EVE) 3-1: 81' Matías Pinto (SER)

Viernes 29 de agosto

  • Unión La Calera vs. Palestino, 19:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán Nazar".

Sábado 30 de agosto

  • Huachipato vs. Coquimbo Unido, 12:30 horas. Estadio Huachipato-CAP.
  • O'Higgins vs. Audax Italiano, 15:00 horas. Estadio El Teniente.
  • Universidad Católica vs. Cobresal, 17:30 horas. Estadio Claro Arena.
  • Deportes Iquique vs. Deportes Limache, 20:00 horas. Estadio Tierra de Campeones.

Domingo 31 de agosto

  • Colo Colo vs. Universidad de Chile, 15:00 horas. Estadio Monumental.
  • Ñublense vs. Unión Española, 18:30 horas. Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún".

