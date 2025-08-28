Los resultados de la fecha 22 de la Liga de Primera 2025

Este jueves arranca la fecha 22 de la Liga de Primera 2025, que estará marcada por el el Superclásico que disputarán Colo Colo y Universidad de Chile en el Estadio Monumental.

Sigue los resultados junto a Cooperativa.cl.

Liga de Primera - Fecha 22

Jueves 28 de agosto

Everton 3-1 Deportes La Serena, Finalizado. Estadio Sausalito. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

1-0: 12' Sergio Hernández (EVE); 2-0: 27' Emiliano Ramos (EVE); 3-0: 70' Sebastián Sosa Sánchez (EVE) 3-1: 81' Matías Pinto (SER)

Viernes 29 de agosto

Unión La Calera vs. Palestino, 19:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán Nazar".

Sábado 30 de agosto

Huachipato vs. Coquimbo Unido, 12:30 horas. Estadio Huachipato-CAP.

O'Higgins vs. Audax Italiano, 15:00 horas. Estadio El Teniente.

Universidad Católica vs. Cobresal, 17:30 horas. Estadio Claro Arena.

Deportes Iquique vs. Deportes Limache, 20:00 horas. Estadio Tierra de Campeones.

Domingo 31 de agosto

Colo Colo vs. Universidad de Chile, 15:00 horas. Estadio Monumental.