Síguenos:
Escucha aquí ▼
Santiago
10.2°
Humedad
88%
+
+
+
País
Magazine
Deportes
Al Aire Libre
Regiones
Arica y Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
O'Higgins
Maule
Ñuble
Biobío
Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Magallanes
Mundo
Opinión
Podcast
Multimedia
Audios
Fotos
Videos
Programas
Marcas & Negocios
Radio Cooperativa
Síguenos
Tópicos:
Deportes
| Fútbol
| Superclásico
Marcador Virtual: Colo Colo vs. Universidad de Chile
Marcador
Ficha
Liga de Primera
Fecha 22
Estadio Monumental, Macul
31/08/2025, 15:00 hrs.
Colo Colo
DT:
Hugo González
-
-
-
Árbitro: Cristian Garay
Universidad de Chile
DT:
Gustavo Alvarez
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Octavio Gutiérrez
... Cargando Contenido
Liga de Primera
Fecha 22
Estadio Monumental, Macul
31/08/2025, 15:00 hrs.
Colo Colo
DT:
Hugo González
-
-
-
Árbitro: Cristian Garay
Universidad de Chile
DT:
Gustavo Alvarez
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Octavio Gutiérrez
... Cargando Contenido
Campeonato
Liga de Primera
Fecha y hora
31/08/2025, 15:00 hrs.
Lugar
Estadio Monumental, Macul
Árbitro
Cristian Garay
Alineaciones
Colo Colo
Universidad de Chile
No hay información disponible
No hay información disponible
Goles
Colo Colo
Universidad de Chile
Tarjetas Amarillas
Colo Colo
Universidad de Chile
Tarjetas Rojas
Colo Colo
Universidad de Chile
Llévatelo:
Las + leídas
10397
"Baby Bandito" y su pareja fueron asesinados a balazos en Cerro Navia
3340
Tragedia El Teniente: Querellas por homicidio apuntan a Codelco y su cúpula
2632
Marcelo Bielsa: Chile no tuvo momentos buenos en las clasificatorias
En portada
Hombre murió tras ser baleado afuera de local clandestino en Independencia
El papa volvió a pedir un alto el fuego urgente en Ucrania: "Es momento de negociar"
Falleció Luisa Riveros, símbolo de resistencia contra la dictadura