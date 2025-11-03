Palestino venció por 2-1 a Deportes Limache, en el día de la inaguración de la luminaria del Estadio Municipal de La Cisterna, por la fecha 26 de la Liga de Primera. Los goles de los árabes fueron obra de Junior Marabel y Junior Arias, mientras que el descuento lo marcó Facundo Pons.

