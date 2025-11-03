Marabel y Arias batieron la estantería de Limache para darle el triunfo a Palestino sobre Limache
Publicado:
Fotos Destacadas
La nómina de la selección chilena para los amistosos ante Rusia y Perú
Aryna Sabalenka encabezó glamorosa sesión fotográfica de las Finales WTA en Riad
Matías Palavecino "durmió" con el trofeo de campeón de Coquimbo Unido
Fotos Recientes
Marabel y Arias batieron la estantería de Limache para darle el triunfo a Palestino sobre Limache
Palestino estrenó la iluminación del Municipal de La Cisterna en el duelo contra Limache
Matías Palavecino "durmió" con el trofeo de campeón de Coquimbo Unido
Palestino venció por 2-1 a Deportes Limache, en el día de la inaguración de la luminaria del Estadio Municipal de La Cisterna, por la fecha 26 de la Liga de Primera. Los goles de los árabes fueron obra de Junior Marabel y Junior Arias, mientras que el descuento lo marcó Facundo Pons.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados