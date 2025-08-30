Síguenos:
Escucha aquí ▼
Santiago
12.3°
Humedad
67%
+
+
+
País
Magazine
Deportes
Al Aire Libre
Regiones
Arica y Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
O'Higgins
Maule
Ñuble
Biobío
Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Magallanes
Mundo
Opinión
Podcast
Multimedia
Audios
Fotos
Videos
Programas
Marcas & Negocios
Radio Cooperativa
Síguenos
Tópicos:
Deportes
| Fútbol
| Liga de Primera
Marcador Virtual: Universidad Católica vs. Cobresal
Marcador
Ficha
Liga de Primera
Fecha 22
Claro Arena, Las Condes
30/08/2025, 17:30 hrs.
Universidad Católica
DT:
Daniel Garnero
-
-
-
Árbitro: Piero Maza
Cobresal
DT:
Gustavo Huerta
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Francisco Cubillos
... Cargando Contenido
Liga de Primera
Fecha 22
Claro Arena, Las Condes
30/08/2025, 17:30 hrs.
Universidad Católica
DT:
Daniel Garnero
-
-
-
Árbitro: Piero Maza
Cobresal
DT:
Gustavo Huerta
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Francisco Cubillos
... Cargando Contenido
Campeonato
Liga de Primera
Fecha y hora
30/08/2025, 17:30 hrs.
Lugar
Claro Arena, Las Condes
Árbitro
Piero Maza
Alineaciones
Universidad Católica
Cobresal
No hay información disponible
No hay información disponible
Goles
Universidad Católica
Cobresal
Tarjetas Amarillas
Universidad Católica
Cobresal
Tarjetas Rojas
Universidad Católica
Cobresal
Llévatelo:
Las + leídas
7208
"Baby Bandito" y su pareja fueron asesinados a balazos en Cerro Navia
2438
Tragedia El Teniente: Querellas por homicidio apuntan a Codelco y su cúpula
2122
Marcelo Bielsa: Chile no tuvo momentos buenos en las clasificatorias
En portada
Senador Araya: Pareciera que el PC no tiene interés en que Jara sea Presidenta
Milei afronta elección clave entre agresiones, denuncia de soborno y derrotas en el Congreso
Longton: Chile Vamos "no puede darse el lujo" de condicionar apoyo a Kast en eventual balotaje