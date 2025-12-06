Montes y Bello lideraron la remontada de la UC frente a La Calera en el Claro Arena
Clemente Montes y Eduard Bello lideraron la remontada y victoria 2-1 de Universidad Católica frente a Unión La Calera en el Claro Arena por la fecha 30 de la Liga de Primera. El tanto de los "cementeros" fue anotado por Ignacio Mesías
