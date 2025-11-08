Ñublense llegó a su séptimo partido sin ganar tras caer ante O'Higgins en Rancagua
Ñublense llegó a su séptimo partido sin conocer la victoria tras caer por 4-2 ante O'Higgins en el Estadio El Teniente de Rancagua, por la fecha 27 de la Liga de Primera. Los goles del encuentro fueron de Maximiliano Romero, Bryan Rabello, Luis Pavez y Francisco González para los celestes, mientras que Federico Mateos y Matías Plaza anotaron para los "diablos rojos".
