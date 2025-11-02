O'Higgins se impuso por 2-0 ante Universidad Católica y cortó la racha de los cruzados en el Claro Arena. Los goles del compromiso fueron obra de Luis Pavez y Bryan Rabello para los celestes. Con este resultado los celestes quedaron terceros con 47 puntos, a uno de la UC y dejó al rojo vivo la lucha por el "Chile 2" rumbo a Copa Libertadores.

