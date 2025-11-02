Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago18.3°
Humedad52%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

O'Higgins cortó la racha de la UC en el Claro Arena

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

O'Higgins se impuso por 2-0 ante Universidad Católica y cortó la racha de los cruzados en el Claro Arena. Los goles del compromiso fueron obra de Luis Pavez y Bryan Rabello para los celestes. Con este resultado los celestes quedaron terceros con 47 puntos, a uno de la UC y dejó al rojo vivo la lucha por el "Chile 2" rumbo a Copa Libertadores.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados