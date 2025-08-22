Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago0.4°
Humedad99%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

O’Higgins dejó escapar un triunfo clave sobre el cierre ante Limache en Quillota

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

O'Higgins dejó escapar un triunfo clave, que lo dejaba en la tercera posición de la tabla y quedó en la quinta posición con 35 puntos, y empató 2-2 ante Deportes Limache en el Estadio Bicentenario "Lucio Fariña". Los goles de los "tomateros" fueron anotado por Facundo Pons (36') y Misael Llantén (90+6'), mientras que Martín Sarrafiore (87') y Arnaldo Castillo (90+3') marcaron para el "capo de provincia".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados