O'Higgins dejó escapar un triunfo clave, que lo dejaba en la tercera posición de la tabla y quedó en la quinta posición con 35 puntos, y empató 2-2 ante Deportes Limache en el Estadio Bicentenario "Lucio Fariña". Los goles de los "tomateros" fueron anotado por Facundo Pons (36') y Misael Llantén (90+6'), mientras que Martín Sarrafiore (87') y Arnaldo Castillo (90+3') marcaron para el "capo de provincia".

