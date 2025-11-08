O'Higgins remontó ante Ñublense y sigue al acecho de la UC en la pelea por el "Chile 2"

O'Higgins remontó y venció por 4-2 a Ñublense en el Estadio El Teniente este sábado, por la fecha 27 de la Liga de Primera, y sigue al acecho de Universidad Católica en la pelea por el segundo lugar, que da el cupo "Chile 2" a la Copa Libertadores.

A los dos minutos el local tuvo su primera llegada de peligro con un zapatazo de Martín Sarrafiore que remeció el poste derecho. Y en el 12', luego de un veloz contragolpe, el propio volante habilitó al delantero Maximiliano Romero, quien abrió la cuenta con un tiro cruzado.

La visita fue levantando su nivel con el paso de los minutos y tuvo en Gabriel Graciani a su hombre más incisivo. Sin embargo, en el 26' y con intervención del VAR, el árbitro Piero Maza expulsó al atacante argentino. La decisión no dejó para nada conforme al técnico Ronald Fuentes, quien profirió insultos hacia el juez y también recibió una tarjeta roja.

A pesar de estar con un hombre menos sobre el terreno de juego, los ñublinos se metieron rápidamente en el partido en el 36' gracias a un penal convertido por Federico Mateos que cayó como un baldazo de agua fría en las huestes del dueño de casa.

El Capo de Provincia no supo aprovechar esta ventaja en el inicio del segundo tiempo y en una acción completamente inesperada, Diego Sanhueza tomó las riendas y comandó el contragolpe del forastero, asistió con un pase filtrado a Matías Plaza, quien superó al portero Omar Carabalí con un zapatazo por bajo (63') y dio vuelta el marcador.

No obstante, el conjunto celeste no tardó en reaccionar y emparejó las cifras con una conquista de Bryan Rabello que debió ser ratificada por el VAR (74'). Pero lo mejor llegó en el 79'. Esteban Calderón pivoteó la pelota dentro del área y sin pensárselo dos veces, Luis Pavez impactó el esférico con una tijera, poniendo nuevamente a su equipo por delante en la contienda.

Cuando se jugaban los últimos minutos de tiempo añadido, el colegiado le concedió una pena máxima al anfitrión del pleito, el cual fue cambiado por gol por Francisco González para sellar la victoria (90+8').

Gracias a este resultado, el combinado de la Sexta Región se afianzó en el tercer lugar de la tabla con 50 puntos, uno por debajo de la UC, que estaría quedándose con el codiciado Chile 2. La escuadra chillaneja, en tanto, sumó su séptimo compromiso sin ganar y se estancó en el décimo puesto, ya sin chances de pelear por un cupo en un torneo internacional.

En el marco de la fecha 28 del Campeonato Nacional, Ñublense recibirá en el estadio Nelson Oyarzún a Huachipato, mientras que O'Higgins medirá fuerzas con Universidad de Chile en un cotejo que puede ser clave en el definición de los clasificados a Copa Libertadores.