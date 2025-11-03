Síguenos:
Palestino estrenó la iluminación del Municipal de La Cisterna en el duelo contra Limache

Palestino estrenó oficialmente este lunes las torres de iluminación en el Estadio Municipal de La Cisterna, durante el duelo contra Deportes Limache, por la fecha 26 de la Liga de Primera.

