Palestino estrenó la iluminación del Municipal de La Cisterna en el duelo contra Limache
Publicado:
Fotos Destacadas
La nómina de la selección chilena para los amistosos ante Rusia y Perú
Aryna Sabalenka encabezó glamorosa sesión fotográfica de las Finales WTA en Riad
Matías Palavecino "durmió" con el trofeo de campeón de Coquimbo Unido
Fotos Recientes
Marabel y Arias batieron la estantería de Limache para darle el triunfo a Palestino sobre Limache
Palestino estrenó la iluminación del Municipal de La Cisterna en el duelo contra Limache
Matías Palavecino "durmió" con el trofeo de campeón de Coquimbo Unido
Palestino estrenó oficialmente este lunes las torres de iluminación en el Estadio Municipal de La Cisterna, durante el duelo contra Deportes Limache, por la fecha 26 de la Liga de Primera.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados