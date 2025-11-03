Palestino se "iluminó" para vencer a Limache en la Liga de Primera

Palestino se impuso por 2-1 a Deportes Limache en el cierra de la fecha 26 de la Liga de Primera en el Estadio Municipal de La Cisterna que inauguró la instalación de luminaria artificial en las inmediaciones del recinto municipal.

En el primer tiempo, ambos equipos se encargaron de estudiar la estrategia del rival y disputar el balón en mitad de cancha en busca de los espacios para romper líneas.

Asimismo, en la búsqueda del error rival, Jason León le ganó una lucha a Guillermo Pacheco en la banda y tras un gran centro, Junior Marabel abrió el marcador con un cabezazo certero en el 36'.

😱⚽🇵🇸 ¡POTENTE CABEZAZO!



Palestino aprovechó un error en la zaga de Deportes Limache y Junior Marabel marcó la apertura de la cuenta





En el complemento, Víctor Riveros trató de modificar el esquema con la salida de Pacheco para el ingreso de Abel Romero, pero recién empezado el segundo tiempo, Daniel Castro fue expulsado por una dura entrada sobre León.

😬🟥❌ Los Cerveceros se quedan con uno menos



Daniel Castro se fue expulsado por esta infracción, que fue revisada por el VAR, en el duelo de Deportes Limache ante Palestino





Aun así, a pesar de la desventaja los "tomateros" lograron la igualdad al 56' tras una mala salida de los árabes que Facundo Pons aprovechó con una muy buena definición desde fuera del área.

🔥⚽🥵 ¡DE LOS MEJORES DEL AÑO!



Facundo Pons vio adelantado a Sebastián Pérez y sin pensarlo puso un sombrero espectacular para anotar un golazo para Deportes Limache





La igualdad no duró mucho, ya que tres minutos más tarde Junior Arias (59') generó una jugada personal que desequilibró nuevamente el marcador a favor del elenco de La Cisterna.

Además, a los 69' Bryan Carrasco llegó al área rival para aumentar el marcador, pero la anotación fue anulada por posición de adelanto.

Con este resultado, los árabes escalaron al cuarto puesto con 45 unidades, a tres de la UC en la lucha por el "Chile 2", y su próximo duelo será contra el campeón del fútbol chileno, Coquimbo Unido el sábado 8 de noviembre a las 17:30 horas.

Por el otro lado, Deportes Limache se complicó en la zona baja y quedó en el decimocuarto puesto con 22 puntos, solo uno más que Unión Española en el descenso directo. El siguiente desafío de los "tomateros" es ante Universidad de Chile el domingo 9 de noviembre a las 17:30 horas (20:30 GMT)