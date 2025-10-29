Pese a incidentes: Everton jugará solo con público local ante Unión Española en Viña

A través de un comunicado, Everton informó que solo contará con público local en su crucial duelo ante Unión Española en Sausalito, válido por la fecha 26 de la Liga de Primera y que tiene a ambos equipos luchando por evitar el descenso.

Pese a los incidentes en el sector Cerro ante Universidad Católica, los viñamarinos podrán contar con su público gracias a la demora del castigo por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP. De todas formas, se aplicó una restricción interna por parte de la organización del compromiso.

"La Mesa de Coordinación de Seguridad ha autorizado la presencia de público exclusivamente en los sectores Andes, Laguna y Marquesina", detallaron los "Oro y Cielo", aclarando que "no se considerará público visitante".

En línea con su repudio a lo sucedido frente a los "cruzados" en la fecha 24, Everton señaló que "continúa colaborando activamente con las autoridades competentes en la investigación que sigue en curso, reafirmando su compromiso con la seguridad y el respeto en los espectáculos deportivos".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Everton de Viña del Mar (@evertonvina)

De esta manera, Unión Española se vio afectado por la violencia de los barristas "ruleteros" y no contará con su gente en el trascendental cara a cara con un rival directo en la zona baja: Everton es 14° con 22 puntos, a solo dos de los capitalinos.

El cotejo está programado para este domingo 2 de noviembre a las 20:30 horas (23:30 GMT).