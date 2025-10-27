"Popín" Castro y Hernández rescataron un agónico empate ante Colo Colo en la Liga de Primera
Deportes Limache rescató un agónico empate 2-2 ante Colo Colo por la fecha 25 de la Liga de Primera. Si bien los albos comenzaron con ventaja de dos goles tras las anotaciones de Claudio Aquino y Lucas Cepeda para los albos, Daniel "Popín" Castro y Luis Hernández anotaron para rescatar un empate para Limache en el Estadio Nacional.
