Unión Española sale a buscar puntos vitales ante Huachipato en la Liga de Primera

Unión Española recibe a Huachipato este domingo a las 12:30 horas en el Estadio Santa Laura por la fecha 24, en un duelo fundamental para consolidar la situación de cada elenco en la recta final de la Liga de Primera.

Por un lado, los hispanos se ubican en el penúltimo lugar de la tabla con 17 unidades, uno menos que Limache, y necesitan sumar para mantenerse en puestos de salvación.

En el último partido por el campeonato nacional, el elenco de Independencia cayó agónicamente por 3-4 ante Audax Italiano.

Mientras que, a diferencia de su buena campaña en Copa Chile, en la cual disputarán la final, los acereros han realizado una deslucida campaña en el torneo local y se ubican en el noveno puesto con 31 puntos a siete de Cobresal, con quien perdió 3-2 en la fecha pasada jugada en septiembre.

El duelo entre Unión Española y Huachipato está programado para el domingo 12 de octubre a las 12:00 horas y podrás verlo por las pantallas de TNT Sports y en streaming por MAX.

Además, todos los detalles estarán disponibles en Cooperativa.cl.