Unión La Calera cortó su larga sequía con triunfal estreno de Cicotello ante Everton

En el sintético del "Nicolás Chahuán Nazar", Unión La Calera se desahogó con un triunfo de 1-0 ante Everton por la fecha 23 de la Liga de Primera, que además significó el debut del DT "cementero" Martín Cicotello.

Fue un encuentro con escasos intentos directos al arco. Con el marcador aún en blanco los caleranos reclamaron una mano penal, pero Francisco Gilabert sancionó una falta previa del delantero Sebastián Sáez tras acudir al VAR.

El arquero "ruletero" Ignacio González tuvo un par de buenas intervenciones, pero poco pudo hacer con la potente volea del sub 20 Martín Hiriart, que movió la cuenta al minuto 39'.

👀⚽🔴⚪ LA APERTURA DE LA CUENTA



Martín Hiriart, con una volea desde la entrada del área de Everton, puso el 1-0 de Unión La Calera en este #MatchdayViernes de la Fecha 23, por la #LigaDePrimera 2025.



Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻… pic.twitter.com/UDjfgOnGBQ — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) September 13, 2025

Así, Unión La Calera volvió a ganar luego de ocho partidos sin abrazos y alcanzó los 26 puntos, alejándose de los últimos puestos de la tabla.

Everton, en tanto, sumó un nuevo tropiezo ante los rojos y quedó estancado con 22 unidades en su irregular temporada, que los tiene mirando de reojo la zona de descenso.