Unión La Calera anunció el regreso del DT argentino Martín Cicotello

A través de sus redes sociales, Unión La Calera confirmó la contratación de Martín Cicotello como su nuevo entrenador, en lo que será su segundo paso por la dirección técnica del club.

El estratega retornó a los "cementeros" como reemplazo de Walter Lemma, cuya salida se oficializó recientemente a raíz de los malos resultados que relegaron al elenco rojo en la tabla.

Los caleranos suman ocho partidos consecutivos sin triunfos y están undécimos con 23 puntos, a seis de la zona de descenso y nueve por debajo de los puestos a torneos internacionales.

Cicotello, tal como destacó Unión La Calera en su anuncio, dirigió al equipo en 2023, logrando la clasificación a la Copa Sudamericana al acabar octavo de ese torneo: Dirigió 16 partidos de Primera División, con siete triunfos, cuatro empates y cinco derrotas.

Su último club fue Montevideo City Torque de Uruguay, que durante el primer semestre de este año jugó 22 partidos, de los cuales perdió 10, empató siete y ganó cinco.