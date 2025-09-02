Unión La Calera oficializó la desvinculación del técnico Walter Lemma

Unión La Calera oficializó este martes el término del vínculo con el técnico argentino Walter Lemma, tras los irregulares resultados en la Liga de Primera.

"El vínculo que mantenía con el entrenador Walter Lemma y su ayudante técnico Andrés Navarro, ha finalizado anticipadamente luego de mutuo acuerdo entre ambas partes", publicó el club cementero en sus redes sociales.

Junto con agradecer el "profesionalismo" del estratego y su asistente, desde el club anunciaron que el jefe técnico del fútbol formativo, Carlos Galdames, tomará las riendas del equipo mientras buscan un nuevo DT.

Luego de vencer a Deportes Limache el 13 de junio, el combinado de la Región de Valparaíso cayó en un espiral de malos resultados y sumó ocho partidos en línea sin poder ganar, con un saldo de dos empates y seis derrotas, dejando al cuadro rojo en la undécima posición con 23 puntos, a seis de la zona de descenso.

Unión La Calera volverá a las canchas tras el receso por la fecha FIFA, el viernes 12 de septiembre ante Everton en el "Nicolás Chahuán", por la fecha 23 de la Liga de Primera.