Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago12.5°
Humedad67%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Unión La Calera

Unión La Calera oficializó la desvinculación del técnico Walter Lemma

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl/ATON

Carlos Galdames quedará como DT interino.

Unión La Calera oficializó la desvinculación del técnico Walter Lemma
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Unión La Calera oficializó este martes el término del vínculo con el técnico argentino Walter Lemma, tras los irregulares resultados en la Liga de Primera.

"El vínculo que mantenía con el entrenador Walter Lemma y su ayudante técnico Andrés Navarro, ha finalizado anticipadamente luego de mutuo acuerdo entre ambas partes", publicó el club cementero en sus redes sociales.

Junto con agradecer el "profesionalismo" del estratego y su asistente, desde el club anunciaron que el jefe técnico del fútbol formativo, Carlos Galdames, tomará las riendas del equipo mientras buscan un nuevo DT.

Luego de vencer a Deportes Limache el 13 de junio, el combinado de la Región de Valparaíso cayó en un espiral de malos resultados y sumó ocho partidos en línea sin poder ganar, con un saldo de dos empates y seis derrotas, dejando al cuadro rojo en la undécima posición con 23 puntos, a seis de la zona de descenso.

Unión La Calera volverá a las canchas tras el receso por la fecha FIFA, el viernes 12 de septiembre ante Everton en el "Nicolás Chahuán", por la fecha 23 de la Liga de Primera.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada