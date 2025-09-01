Walter Lemma dejará la dirección técnica de Unión La Calera

A raíz de la negativa segunda rueda y el fuerte retroceso en la tabla, Unión La Calera determinó la salida del entrenador argentino Walter Lemma.

De acuerdo al periodistas Ricardo Maturana, del diario El Observador y la emisora local Radio La Calera, la dirigencia desvinculará al DT trasandino gracias a los ocho partidos consecutivos sin triunfos.

El comunicador señaló que, a falta de la oficialización, el estratega se despedirá del plantel este martes 2 de septiembre.

Walter Lemma dejó de ser el DT de Unión La Calera. Dirigencia decidió desvincular al entrenador argentino por los malos resultados de la segunda rueda. Mañana se despedirá del plantel @EfectoCementero @radiolacalera pic.twitter.com/83fk1sw1wU — Ricardo Maturana (@ricardosinnick) September 1, 2025

La mala racha alejó a los "cementeros" de los puestos de Copa Sudamericana, ubicándose en el undécimo lugar con 23 puntos, a nueve de los torneos continentales y seis por encima del descenso.