Walter Lemma dejará la dirección técnica de Unión La Calera

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El club decidió poner fin al ciclo del DT trasandino.

A raíz de la negativa segunda rueda y el fuerte retroceso en la tabla, Unión La Calera determinó la salida del entrenador argentino Walter Lemma.

De acuerdo al periodistas Ricardo Maturana, del diario El Observador y la emisora local Radio La Calera, la dirigencia desvinculará al DT trasandino gracias a los ocho partidos consecutivos sin triunfos.

El comunicador señaló que, a falta de la oficialización, el estratega se despedirá del plantel este martes 2 de septiembre.

La mala racha alejó a los "cementeros" de los puestos de Copa Sudamericana, ubicándose en el undécimo lugar con 23 puntos, a nueve de los torneos continentales y seis por encima del descenso.

